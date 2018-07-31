К'єлліні: Вперше, коли почув про можливий перехід Роналду, сказав, що це неможливо

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні розповів, що не вірив у перехід Кріштіану Роналду з мадридського Реала в Ювентус.

"Вперше, коли почув про перехід Роналду, сказав друзям: "Це неможливо".

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На наступний день я подумав, що, мабуть, це все-таки може статись. З нашим менеджером та з нашим директором.

Ювентус росте з року в рік і нам потрібен чемпіон накшталт Роналду. Ми в передчутті спільної роботи з португальцем. Увесь Ювентус готовий додати разом з Роналду. Сподіваюсь, він допоможе нам досягати поставлених цілей", – розповів К'єлліні ESPN.

Нагадаємо, Кріштіану перейшов у туринський клуб з Реала за 117 млн євро, а його річна зарплата складає 30 млн євро.

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