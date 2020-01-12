К'яер приєднається до Мілана, – ЗМІ

Україна — 21:10 6882
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Тайсон не продовжуватиме контракт з Шахтарем – гравець обрав свій наступний клуб
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Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Астон Віллу та піднявся на друге місце АПЛ – дубль Мареза, хет-трик АгуероАнглія — 20:20 2724
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Баварія зі скандалом підписала капітана Шальке – чергова "крадіжка" Мюнхена, негостинний Нойєр, образа "кнаппен"Німеччина — 19:43 2003
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Ярмоленко може покинути Вест Хем у січні через примху нового тренераАнглія — 18:33 11316
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Астон Вілла – Манчестер Сіті: Зінченко вдруге поспіль не потрапив до заявки "містян"Англія — 17:43 1452