К'яер приєднається до Мілана, – ЗМІ

Захисник Аталанти Сімон К'яер, права на якого належать Севільї, може стати гравцем Мілана.

Сімон К'яер продовжить кар'єру в Мілані, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Зазначається,що клуби вже узгодили оренду 30-річного футболіста до кінця поточного сезону. Додається, що данець вирушить до Мілана на заміну Кальдарі, який перебрався в Аталанту на правах оренди.

До слова, данець провів у складі Аталанти лише 6 матчів, не відзначившись результативними діями.

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