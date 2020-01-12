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К'яер приєднається до Мілана, – ЗМІ

22:32 124 Читать на русском
К'яер приєднається до Мілана, – ЗМІ
Сімон К'яер / AP

Захисник Аталанти Сімон К'яер, права на якого належать Севільї, може стати гравцем Мілана.

Сімон К'яер продовжить кар'єру в Мілані, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Зазначається,що клуби вже узгодили оренду 30-річного футболіста до кінця поточного сезону. Додається, що данець вирушить до Мілана на заміну Кальдарі, який перебрався в Аталанту на правах оренди.

До слова, данець провів у складі Аталанти лише 6 матчів, не відзначившись результативними діями.

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Італія Сімон К'яер Сімон К'яер Маттіа Кальдара Маттіа Кальдара Мілан Мілан Аталанта Аталанта Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії
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