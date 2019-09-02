К'яер приєднався до Аталанти Маліновського

Представник Серії А підсилився центральним захисником збірної Данії.

Аталанта на офіційному сайті оголосила про підписання Сімона К'яера.

Аталанті запропонували підписати Хачеріді

Захисник Севільї приєднався до бергамасків на правах річної оренди. Учаснику Ліги чемпіонів довелося терміново шукати заміну Мартіну Шкртелу, у якого виявили проблеми зі здоров'ям. У минулому сезоні К'яер провів за Севілью 26 матчів в Прімері, але не зміг відзначитися результативними діями.

Чічаріто став гравцем Севільї

Новий одноклубник Руслана Маліновського також є капітаном збірної Данії, за яку зіграв 89 матчів.