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К'яер приєднався до Аталанти Маліновського

16:56 221 Читать на русском
К'яер приєднався до Аталанти Маліновського
Сімон К'яер / Твіттер Аталанти

Представник Серії А підсилився центральним захисником збірної Данії.

Аталанта на офіційному сайті оголосила про підписання Сімона К'яера.

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Захисник Севільї приєднався до бергамасків на правах річної оренди. Учаснику Ліги чемпіонів довелося терміново шукати заміну Мартіну Шкртелу, у якого виявили проблеми зі здоров'ям. У минулому сезоні К'яер провів за Севілью 26 матчів в Прімері, але не зміг відзначитися результативними діями.

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Новий одноклубник Руслана Маліновського також є капітаном збірної Данії, за яку зіграв 89 матчів.

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Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Італія Севілья Севілья Аталанта Аталанта Сімон К'яер Сімон К'яер
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