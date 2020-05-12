Квіз від ГлуздоГерць на Футбол 24: конкурс-розминка, а в нагороду – суперприз

Скучили за футболом? Розумієтеся на тонкощах та історії гри мільйонів? Тоді цей конкурс точно для вас!

Нагадуємо, що вже цієї суботи, 16 травня, о 19:30 стартує футбольний онлайн-квіз від ГлуздоГерць та The GAME.ua, а Футбол 24 виступить платформою для відеоефіру. Вам потрібно зібрати свою команду і зареєструватися для участі у конкурсі. Усі подробиці – ТУТ.

Сьогодні ж пропонуємо конкурс-розминку. Запитання – на цьому відео.

Свої відповіді пишіть у коментарях під цією новиною. Дедлайн – 13 травня, 16:00. Серед усіх, хто правильно відповість на запитання, ми розіграємо книгу Гільєма Балаге "Роналду", надруковану у видавництві Старого Лева.

Динамо він забивав і навіть рак переборов: призовий кросворд від головного редактора