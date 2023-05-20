Вже на 12 секунді Антоні Лопеш зніс Бен-Єддера у карному майданчику, і бомбардир Монако сам реалізував пенальті. Весь поєдинок виявився виставою з великою кількістю моментів і сейвами кіперів. Ліон відігрався перед перервою. Барколя "вигриз" м'яч у захисника Монако та віддав Ляказетту на 26 гол в чемпіонаті – стільки ж має лише Мбаппе.

Ліон знищив Монако на радість Маліновському – команда українця гарантовано в ЛЧ

В дебюті другого тайму Какере і Шеркі створили справжній шедевр. Хавбеки Ліона на кількох квадратних метрах розірвали всю оборону Монако. Шеркі крутнув суперника фінтом Зідана, Нюбель парирував удар Райана, але першим на добивання прибіг Какере. Крапку в матчі поставив той-таки Шеркі. 19-річний діамант Ліона розхитав захисника і обвідним ударом від стійки відправив м'яч у ворота – 3:1. Монако втратив усі шанси наздогнати трійку лідерів, а це означає, що Марсель Руслана Маліновського гратиме щонайменше у кваліфікації ЛЧ.