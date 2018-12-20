Квитки в продажу: підтримай збірну в Лісабоні у матчі з Португалією!

Відбір до Євро-2020, а разом з ним і новий 2019 футбольний рік для нашої збірної розпочнеться 22 березня супер-матчем Португалія – Україна! Поєдинок відбудеться в місті Лісабон (Португалія) на стадіоні Луж (Ештадіу да Луж). Початок – о 19.45 за місцевим часом.

Підтримка вболівальників є надважливою для наших гравців, особливо в матчі проти чемпіонів світу! Тому збірна звертається до вболівальників бути разом з командою у цьому непростому матчі! Придбати квитки в український сектор на матч Португалія – Україна можна з 20 грудня.

Вартість квитків

Федерація футболу Португалії встановила наступні ціни на квитки: 10 євро (355 грн) та 15 євро (530 грн). Сума в національній валюті вказана з урахуванням вартості адміністративних витрат, придбання валюти та комісії банку за переказ коштів. Додатковий сервісний збір у розмірі 8% сплачується за послуги компанії esport.in.ua.

Як купити квиток:

— Квитки продаються online виключно на сайті www.esport.in.ua (https://esport.in.ua/uk/event-portugalia-ukraina-evro-51803-72635.html);

— одна особа можна замовити не більше чотирьох квитків;

— при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорта, ім’я та прізвище, як вказано у паспорті, дату народження, місце проживання);

— квитки не іменні, проте, з міркувань безпеки, Федерація футболу Португалії рекомендує збирати паспортні дані.

Як отримати квиток:

— про отримання квитків, придбаних через сайт www.esport.in.ua, буде повідомлено ближче до події шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника;

— для отримання квитків обов’язково мати при собі роздруковані сертифікати на отримання квитків та паспорти. Такі сертифікати надійдуть на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати.

Важливо!

— квитки поверненню та обміну не підлягають!

— квитки продаються в сектор для українських уболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються.

Поспішай придбати квиток на матч Португалія – Україна та надихни нашу команду на по-справжньому видовищну гру!