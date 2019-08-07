Квитки на матчі молодіжної збірної України вже у продажу

На початку вересня збірна України U-21 розпочинає свої виступи у кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи 2021 року.

Наша команда проведе дві важливі зустрічі: 6.09 матч зі збірною Фінляндії, 10.09 – зі збірною Мальти. Обидва поєдинки пройдуть у Запоріжжі на стадіоні "Славутич Арена" й розпочнуться о 18.30 за київським часом.

Минулого року Запоріжжя подарувало молодіжці по-справжньому палку підтримку. Тож, сподіваємося, цьогоріч команда Руслана Ротаня відчує всю силу повних трибун "Славутич-Арени".

Продаж квитків на матчі Україна – Фінляндія та Україна – Мальта відкрито з 7 серпня.

Ціна – 30 та 50 гривень в залежності від обраного місця.

Квитки реалізуються виключно на сайті ticketsbox.com.

Умови продажу:

Кількість квитків на одну особу – необмежена.

Після здійснення процедури оплати на адресу електронної пошти замовника будуть надіслані всі квитки

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Продаж у касах стадіону буде відкрито на початку вересня.

Вболіваймо за Україну та заповнимо своєю підтримкою трибуни "Славутич Арени"!