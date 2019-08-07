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Квитки на матчі молодіжної збірної України вже у продажу

18:26 38
Квитки на матчі молодіжної збірної України вже у продажу

На початку вересня збірна України U-21 розпочинає свої виступи у кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи 2021 року.

72’ Йоель Пох'янпало
 
Євген Коноплянка 51’
Артем Бєсєдін 75’
51’ Євген Коноплянка
72’ Йоель Пох'янпало
75’ Артем Бєсєдін

Наша команда проведе дві важливі зустрічі: 6.09 матч зі збірною Фінляндії, 10.09 – зі збірною Мальти. Обидва поєдинки пройдуть у Запоріжжі на стадіоні "Славутич Арена" й розпочнуться о 18.30 за київським часом.

Минулого року Запоріжжя подарувало молодіжці по-справжньому палку підтримку. Тож, сподіваємося, цьогоріч команда Руслана Ротаня відчує всю силу повних трибун "Славутич-Арени".

Продаж квитків на матчі Україна – Фінляндія та Україна – Мальта відкрито з 7 серпня.

Ціна – 30 та 50 гривень в залежності від обраного місця.

Квитки реалізуються виключно на сайті ticketsbox.com.

Умови продажу:

  • Кількість квитків на одну особу – необмежена.
  • Після здійснення процедури оплати на адресу електронної пошти замовника будуть надіслані всі квитки
  • Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Продаж у касах стадіону буде відкрито на початку вересня.

Вболіваймо за Україну та заповнимо своєю підтримкою трибуни "Славутич Арени"!

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Збірна України Фінляндія - Україна Славутич-Арена
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