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Квитки на матчі молодіжної збірної команди України з футболу U-21 з'явилися у продажу

18:53 55
Квитки на матчі молодіжної збірної команди України з футболу U-21 з'явилися у продажу

Молодіжна збірна команда України з футболу U-21 продовжує серію відбіркових матчів на чемпіонат Європи 2019.

У вересні українська молодіжка проведе дві важливі зустрічі:

7 вересня 2018 року, Україна – Латвія

11 вересня 2018 року, Україна – Андорра

Початок обох матчів – 19:00

Прийматиме ці знакові міжнародні матчі місто Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена".

Придбати квитки на матчі Україна – Латвія та Україна – Андорра можна на сайті.

Вартість перепусток – 30 та 50 гривень.

У продажу наступні сектори:

7, 8 – 30 грн;
15, 14 – 30 грн;
9, 13 – 50 грн.

Зустрічайте молодіжну збірну команду України з футболу у Запоріжжі та заповніть своєю підтримкою трибуни "Славутич Арени"!

Теги
Андорра Андорра Латвія Латвія Збірна України U-21
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