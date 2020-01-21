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Квашук пояснив, чому не хоче повертатись до чемпіонату України

10:12 1295 Читать на русском
Квашук пояснив, чому не хоче повертатись до чемпіонату України
Віталій Квашук / фото: ФК Гомель

Колишній гравець Гомеля Віталій Квашук розповів про плани на подальший розвиток кар'єри.

"Зараз чекаю на пропозиції, хороші пропозиції. Вони начебто є, але при цьому їх нема. Скажу відверто, з тієї ж Білорусі немає конкретних, нормальних пропозицій.

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Річ у тім, що посилили ліміт на легіонерів. Взагалі, я в цьому році вже міг би отримати посвідку на проживання в Білорусі. Уже не вважався би легіонером і, ймовірно, залишився б там. Але все склалося інакше. Значить так судилося.

Так, в мене є пропозиції з України. Але я, чесно кажучи, не особливо хочу. Я люблю Україну, але якісь моменти з минулих виступів за українські клуби наганяють песимізм. Ми з дружиною думали про це. І більше скептицизму тут. У мене був вже вояж в той же Олімпік, я обпікся там, розчарувався в людях і більше не хочу відчувати свою долю. Тому, потрібно подумати, все зважити. Я нікуди не поспішаю, головне, що пропозиції є і час теж", – поділився Квашук в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, українець розірвав контракт з Гомелем та залишився вільним агентом. У складі білоруського клубу Квашук провів 28 матчів та відзначився 15 голами та 5 асистами.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Віталій Квашук Віталій Квашук Олімпік Олімпік Гомель Гомель
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