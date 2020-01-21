Квашук пояснив, чому не хоче повертатись до чемпіонату України

Колишній гравець Гомеля Віталій Квашук розповів про плани на подальший розвиток кар'єри.

"Зараз чекаю на пропозиції, хороші пропозиції. Вони начебто є, але при цьому їх нема. Скажу відверто, з тієї ж Білорусі немає конкретних, нормальних пропозицій.

Кравець потрапив до символічної збірної Сегунди за версією Marca

Річ у тім, що посилили ліміт на легіонерів. Взагалі, я в цьому році вже міг би отримати посвідку на проживання в Білорусі. Уже не вважався би легіонером і, ймовірно, залишився б там. Але все склалося інакше. Значить так судилося.

Так, в мене є пропозиції з України. Але я, чесно кажучи, не особливо хочу. Я люблю Україну, але якісь моменти з минулих виступів за українські клуби наганяють песимізм. Ми з дружиною думали про це. І більше скептицизму тут. У мене був вже вояж в той же Олімпік, я обпікся там, розчарувався в людях і більше не хочу відчувати свою долю. Тому, потрібно подумати, все зважити. Я нікуди не поспішаю, головне, що пропозиції є і час теж", – поділився Квашук в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, українець розірвав контракт з Гомелем та залишився вільним агентом. У складі білоруського клубу Квашук провів 28 матчів та відзначився 15 голами та 5 асистами.

Динамо – Нефтчі: українська молодь тягне до першої перемоги в році – провальний тайм, нові позитиви і проблемні гравці