Квашук повернувся на першу сходинку списку бомбардирів чемпіонату Білорусі завдяки голу у битві аутсайдерів

Нападник Віталій Квашук продовжує тягнути на своїх плечах Гомель.

Чемпіонат Білорусі, 15 тур

Торпедо Мінськ – Гомель – 1:2

Голи: Лисакович, 88 – Квашук, 24, Мілевський, 45

Цього разу українець відзначився голом у ворота найгіршої команди першості – столичного Торпедо. Квашук вдало замкнув скидку партнера після подачі з кутового. Це вже восьмий м'яч нападника у чемпіонаті Білорусі, який повернув йому лідерство у перегонах бомбардирів на пару з представником брестського Динамо Денисом Лаптєвим.

Команди обмінялися голами у кінцівці кожного з таймів, що не завадило Гомелю втримати перемогу і вибратися із зони прямого вильоту. Торпедо відстає вже на шість очок.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів