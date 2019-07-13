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Квашук повернувся на першу сходинку списку бомбардирів чемпіонату Білорусі завдяки голу у битві аутсайдерів

19:26 930 Читать на русском
Квашук повернувся на першу сходинку списку бомбардирів чемпіонату Білорусі завдяки голу у битві аутсайдерів
Віталій Квашук / Фото ФК Гомель

Нападник Віталій Квашук продовжує тягнути на своїх плечах Гомель.

Чемпіонат Білорусі, 15 тур

Торпедо Мінськ – Гомель – 1:2

Голи: Лисакович, 88 – Квашук, 24, Мілевський, 45

Цього разу українець відзначився голом у ворота найгіршої команди першості – столичного Торпедо. Квашук вдало замкнув скидку партнера після подачі з кутового. Це вже восьмий м'яч нападника у чемпіонаті Білорусі, який повернув йому лідерство у перегонах бомбардирів на пару з представником брестського Динамо Денисом Лаптєвим.

Команди обмінялися голами у кінцівці кожного з таймів, що не завадило Гомелю втримати перемогу і вибратися із зони прямого вильоту. Торпедо відстає вже на шість очок.

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