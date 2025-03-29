– Такого гравця аж ніяк не треба відпускати. У нього цікава манера гри, рухи, націленість на ворота, робота з м’ячем. Якщо він ще покращить свій дриблінг, то це буде машина. З того, що я бачив, Артем повинен стати чудовим футболістом, який в перспективі коштуватиме великих грошей.

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– Із Артема може вирости зірка світового футболу?

– Цілком.

– Степанова часто порівнюють з Холандом. Чи зможе він у майбутньому перевершити норвежця?

– Важко сказати, але за правильного підходу це може статися. Вони обидва – фінішери і схожі за манерою гри, але є й відмінності. З того, що я бачив, Степанов майже не фінтить, але, може, це тренери забороняли йому дриблінг, я ж цього не знаю. Я б йому дозволяв всіх обігрувати, нехай би навіть м’яч втрачав, але це потрібно для впевненості.

Я Холанда побачив у 17 років у Зальцбургу і сказав, що це буде топ-футболіст. Про Степанова я можу сказати те ж саме.

Степанова вже давно треба було забрати з потрохами і документами. Поговорити і домовитися – що він гравець збірної України. Щоб не було ніяких фінтів з його сторони. Це все треба було зробити документально і забути про цю історію.

Його треба розкручувати в плані гри, а не реклами, бо в нас футболістів найчастіше тільки піарять, а як доходить до гри, то, окрім ходи, нічого не видно. Треба віддалити його від родичів, щоб він сам ухвалював рішення, бо, наскільки я знаю, в сім’ї Артема все вирішує не він, не тато, а мама.

Нехай тренерський штаб збірної сідає на літак та летить в Німеччину. Пиху треба відставити на друге місце. Там зустрінуться з Артемом та його сім’єю і все обговорять. З Артемом треба говорити на рівних, а не зверхньо. Футболісти люблять, коли з ними спілкуються на рівних. А Степанов, своєю чергою, повинен сприйняти розмову серйозно і з повагою до тренерського штабу.

Артеме, перш за все, потрібно бути відданим своїй Батьківщині і поважати країну, де ти народився. Потрібно захищати честь українського футболу.

Я пишаюся, що Артем з Луцька, як і його батько, але він ще не сформувався як футболіст, для цього треба багато працювати. Я бажаю йому тільки найкращого і не збавляти обертів. Цікаво буде подивитися, як складеться його доля", – сказав Кварцяний для Sport-express.ua.

Раніше повідомлялось, що головною причиною рішення Степанова не приїжджати до розташування збірної України U-20 стали напружені стосунки з тренерським штабом команди. Зокрема, ситуацію загострило критичне інтерв’ю одного з представників коучів, яке не сподобалося сім’ї Степанова.

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