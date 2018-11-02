Кварцяний: Якщо Динамо знову виграє в Шахтаря з рахунком 1:0, то нікому задоволення це не принесе

Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний розповів про свої очікування від матчу Шахтар – Динамо в 14-му турі української Прем’єр-ліги.

"Всі вболівальники України будуть незадоволені. Я відразу кажу Хацкевичу та Лужному, якщо Динамо знову виграє в Шахтаря з рахунком 1:0, то нікому задоволення це не принесе. Для чого тоді нашому телебаченню проявляти інтерес до Динамо, хвалити їх за цю бідну, нещасну, вимучену перемогу.

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Я очікую швидкого, атакувального футболу, побільше активності від нападників та яскравих індивідуальних дій, а не обережної гри назад", – цитує Кварцяного Футбол 1.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться завтра, 3 листопада, початок о 17:00.

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