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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кварцяний: Якщо Динамо знову виграє в Шахтаря з рахунком 1:0, то нікому задоволення це не принесе

13:42 358 Читать на русском
Кварцяний: Якщо Динамо знову виграє в Шахтаря з рахунком 1:0, то нікому задоволення це не принесе
Віталій Кварцяний / фото із соцмереж

Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний розповів про свої очікування від матчу Шахтар – Динамо в 14-му турі української Прем’єр-ліги.

"Всі вболівальники України будуть незадоволені. Я відразу кажу Хацкевичу та Лужному, якщо Динамо знову виграє в Шахтаря з рахунком 1:0, то нікому задоволення це не принесе. Для чого тоді нашому телебаченню проявляти інтерес до Динамо, хвалити їх за цю бідну, нещасну, вимучену перемогу.

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Я очікую швидкого, атакувального футболу, побільше активності від нападників та яскравих індивідуальних дій, а не обережної гри назад", – цитує Кварцяного Футбол 1.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться завтра, 3 листопада, початок о 17:00.

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Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

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