"Зміни у збірній України? Зашкалює мотивація всіх гравців. Посеред відбору до ЧС-2022 відбулася зміна тренера, і футболісти б'ються за результат, бажаючи зіграти у фінальній частині. На світовій першості, де за кожним гравцем, який ще не грав на такому рівні, уважно спостерігають, є шанс себе проявити.

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Це стосується таких хлопців, як Забарний, Тимчик, Шапаренко, Довбик та інших. У всіх цих гравців є перспектива. Тому, щоб потрапити в Катар, вони розривають з квадратними очима, їхнє бажання зашкалює", – зазначив Кварцяний у інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, збірна України провела три поєдинки в рамках відбору до ЧС-2022 під керівництвом Петракова, зігравши внічию з Казахстаном та Францією, а також мінімально обігравши Фінляндію.

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