"Три речі, які не сподобались у грі збірної України? Перше. В обороні все ж є нервозність і не вистачає впевненості. Друге. Аж надто багато боротьби виконують півзахисники. І Шапаренко, і Ярмоленко, і Соболь. А Степаненко, само собою, весь час на нозі сидить – блокує, перехоплює, виконуючи роботу чистильника як в середині поля, так і в захисті. Вони виконують більше руйнівної роботи, ніж конструктивної, творчої. Якби збалансувати атаку і оборону, то команда була б сильнішою.

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Третє. Збірна багато грає назад. Навіть в першому таймі гри з Фінляндією. Пам'ятайте, на початку були невпевнені дії, пас назад і перехоплення? Краще йти в обіграш суперника і рухатися вперед. Не вийшло – що ж, так тому і бути. Але зате рухатися вперед, а не здавати назад! Ось це хвороба, недолік нашої збірної, який треба викорінювати", – поділився Кварцяний в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, збірна України провела три поєдинки в рамках відбору до ЧС-2022 під керівництвом Петракова, зігравши внічию з Казахстаном та Францією, а також мінімально обігравши Фінляндію.

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