"Я бачив колег, зустрічався з деякими тренерами. Є нормальні люди, які будували відносини на позитиві. Наприклад, Сьомін, який тренував Динамо. Нормальна ж людина, але він зараз, напевно, нічого не розуміє. І куди йому кидатися?

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До певної межі їхні нормальні люди терпіли. Той-таки Ургант виїхав з Росії, це відомий, ключовий журналіст телебачення Росії. Він засудив ці агітації Росії, казав, що нація буде марнуватись, загинатись і буде знищена цією ж агітацією.

Вони дивуються нашим телевізорам, пральним машинкам. Крадуть їх, передають у свої дикі краї, чим принижуть себе ж. Навіть не аналізують, як їх оцінює світ. Це вже знають в Гондурасі, в Африці, найбідніші індійські племена знають, хто такі росіяни після цієї війни. На що вони сподіваються, якщо зараз не зупиняться? Важко їх зараз зрозуміти, хоча ми читаємо інтерв'ю льотчиків і всіх інших – "ми не знали того, не знали цього". Ми вважаємо, що вони всі винні у тому, що відбувається. Нехай ці дикуни тікають з України", – заявив Кварцяний в інтерв'ю Бомбардир.

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