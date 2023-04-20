Культовий український тренер Віталій Кварцяний не відкидає можливості знову позапалювати на післяматчевих прес-конференціях.

"Знаєте, зараз у нас багато хороших тренерів в Україні, які мають ліцензію, а команд не вистачає, щоб усі працювали та брали активну участь у розвитку українського футболу.

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Якось я вже відійшов від футболу понад три роки тому, тому що мені були трошки незрозумілі дії нашого керівництва. Я вирішив припинити тренерську діяльність.

Від реальності не підеш – паспортний стіл не хоче робити молодшим. Якщо у житті складеться якась така зрозуміла ситуація, то, можливо, щось зміниться. Поки що так", – сказав Кварцяний у коментарі прес-службі ФК Скала 1911.

Нагадаємо, за свою тренерську кар'єру 69-річний фахівець встиг попрацювати з луцьким Торпедо, Волинню (4 рази), хмельницьким Поділлям (двічі), запорізьким Металургом (двічі), Кривбасом та польським КСЗО.

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