"У Петракова в душі не було такого, щоб він переживав через те, що він — в.о. чи головний тренер. Він просто готувався працювати та хотів довести, що Україна може досягати серйозних результатів. Нестандартний підхід та нестандартний, позитивний результат.

Петраков офіційно затверджений головним тренером збірної України

Він розповів, яку відповідальність відчув після того, як погодився очолити команду. Петраков увесь час працював під моральним тиском, але впорався", – сказав Кварцяний для ТК Футбол.

Нагадаємо, влітку Олександр Петраков став виконувачем обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" після відходу Шевченка.

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