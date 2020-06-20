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Кварцяний: Хто не підходить до суддів – ніколи не буде грати в єврокубках

15:59 - Читать на русском
Кварцяний: Хто не підходить до суддів – ніколи не буде грати в єврокубках
Віталій Кварцяний / Фото з відкритих джерел

Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний відверто розповів про роботу з суддями.

"Мафія безсмертна. Говорив я таке. Це був крик душі після одного з матчів. Мене потім дискваліфікували на півроку, оштрафували. Коли писав книгу, вирішив, що поки не буду про це розповідати – залишу на десерт. Тому що якщо розпишу, за що і скільки платять суддям – зроблять все, щоб я не працював тренером. У нас же швидко знайдуть привід.

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Потрібно до суддів підходити, щоб не заважали грати. Всі підходили, і я підходив. Якби не підходив – взагалі б не було сенсу грати. А за це ніхто не відповідає. Арбітри просто не судять кваліфіковано. Кажуть, арбітр УПЛ отримує 12 тисяч на місяць. Так, це мало. Але всі знають, що за цим державним рішенням криються інші доходи, які мають судді. Сучасні судді теж.

Хто не підходить до суддів – ніколи не буде грати в єврокубках. Це 100%. Нехай мені ніхто з керівників великих клубів або команд з єврокубків не розповідає казки про солом'яного бичка. Я знаю точно. Воно у нас триває. Не так відверто, як колись. Зараз просто судді не вміють", – сказав Кварцяний у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Кварцяний тренував Волинь з 1994 по 1996, 2000 по 2012 та з 2013 по 2017 роки.

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