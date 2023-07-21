"Трубін ще молодий воротар, йому треба набратися досвіду у Шахтарі, а потім уже можна буде про щось говорити. Наразі мені більше імпонує Бущан. Думаю, Георгій готовий до переходу до топчемпіонату з великої п’ятірки.

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Хоча Шахтар по роботі з трансферами один з найкращих у Європі. У цьому плані гірники випередили сербські та хорватські клуби, які вміють продати своїх талантів. Однак молодим українським футболістам важко заграти у топлігах Європи, їм потрібен час для адаптації", – поділився Кварцяний в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, контракт Трубіна з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. Минулого чемпіонату він відіграв за донеччан 38 матчів, 14 разів зберігав ворота "сухими" і пропустив 40 голів. Голкіпер разом з молодіжною збірною України дійшов до півфіналу Євро-2023 та гарантував участь у Олімпіаді. Transfermarkt оцінює його у 22 млн євро. Раніше повідомлялось, що Анатолій вже узгодив особистий контракт з Інтером до 2028 року з зарплатою в 1,8 млн євро за сезон.

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