Кварцяний близький до відновлення тренерської кар'єри, – Циганик
Журналіст Ігор Циганик анонсував повернення легенди українського футболу.
"Кварцяний зараз займається дуже цікавим проектом. На жаль, не можу розповісти, яким, тому що на даному етапі це закрита інформація.
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Але я думаю, зовсім скоро ви побачите Кварцяного в дуже цікавій іпостасі, в тренерській іпостасі. Я думаю, що для вас це буде несподівано. Буквально тиждень або два, і ви станете свідками цього", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.
Нагадаємо, 68-річний фахівець у своїй тренерській кар'єрі встиг попрацювати з хмельницьким Поділлям, запорізьким Металургом, Кривбасом та Таврією-Скіф. Однак найбільшої слави здобув з Волинню, яку очолював чотири рази.
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