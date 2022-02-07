"Кварцяний зараз займається дуже цікавим проектом. На жаль, не можу розповісти, яким, тому що на даному етапі це закрита інформація.

"Тренер та низка гравців – звільнені": Олімпік відреагував на чутки про зникнення клубу

Але я думаю, зовсім скоро ви побачите Кварцяного в дуже цікавій іпостасі, в тренерській іпостасі. Я думаю, що для вас це буде несподівано. Буквально тиждень або два, і ви станете свідками цього", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, 68-річний фахівець у своїй тренерській кар'єрі встиг попрацювати з хмельницьким Поділлям, запорізьким Металургом, Кривбасом та Таврією-Скіф. Однак найбільшої слави здобув з Волинню, яку очолював чотири рази.

Пригоди Вереса в Іспанії, прощальна записка на тумбочці і послідовники Лобановського: 11 історій про збори