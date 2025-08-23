– Треба бити так, щоб штанги ламалися і хребти скрипіли. А у Динамо ніхто не ламає штанги та хребти не скриплять, тільки повітряні кульки кидають, підрізають, підсікають. Дам пораду гравцям Динамо: нехай одягнуть бутси, в яких грали Беккенбауер, Мунтян чи Онищенко, а не оці повітряні калоші й кімнатні капці всіх кольорів веселки: і зелені, і червоні, і помаранчеві! І це ми бачимо не тільки в Динамо.

– Можете хоч когось відзначити в грі Динамо проти Маккабі?

– Нікого. Випадали абсолютно всі. Вся команда зробила крок назад по впевненості, майстерності та бажанню забити на гол більше, ніж суперник.

– Переходимо до матчу Шахтаря. "Гірники" завдали по воротах Серветта 23 удари, але забили лише один раз. Як вам гра?

– Шахтар вчора чудово грав, приємно було дивитися, створив багато моментів, але не вистачало завершення. Я впевнений на 99%, що Шахтар пройде далі. Серветт – не атлетична команда, як той же Фейєнорд або Црвена Звезда. Це звичайна граюча команда, але Шахтар на дві голови сильніший у класі та тактиці. У донецькій команді є футболісти, здатні вирішити долю матчу.

– Шахтар пропустив швидкий гол після подачі кутового. Захисники донецької команди дозволили супернику залишитися одному в штрафному майданчику. Як це розуміти?

– Якби в Шахтарі вчора грав Хачеріді, то цього пропущеного голу б не сталося. Я ніколи не помиляюся в гравцях. Я з ним працював у Волині, потім цю роботу продовжив Лужний в Динамо. Олег індивідуально шліфував Женю, все йому пояснював, вчив і довів до високого рівня, а Газзаєв і Сьомін вже реалізовували його, коли чорна робота була зроблена. Я був упевнений, що Хачеріді буде грати в збірній.

– У Шахтарі проблема з нападниками. Траоре постійно травмований, проти Серветта пошкодження отримав Кауан Еліас і чистих форвардів вже не залишилося.

– Я давно кажу, що в Шахтарі немає якісних нападників. Траоре – це не нападник для Шахтаря. Він вже три роки в донецькій команді, але за цей час так нічого і не показав.

– Ну й останній матч для обговорення – Полісся – Фіорентина.

– Полісся було дуже втомленим. Клубу пощастило з хорошим президентом Буткевичем і тренером Ротанем, але команда розгубила енергію. А коли втрачається енергія, то машина втрачає потужність, а кінь втрачає силу, не добігає, і виходить із перегонів. Її нагодували хлібом, а треба було дати овес, а на вівса немає, тому що поганий урожай. Було б дивом, якби Полісся виграло, – цитує Кварцяного blik.ua

Нагадаємо, що в матчах єврокубків цього тижня українські команди розчарували: Динамо поступилось Маккабі Тель-Авів (1:3), Полісся програло Фіорентині (0:3), а Шахтар зіграв внічию з Серветтом (1:1).

