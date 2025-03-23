У передматчевій студії на MEGOGO журналістка Марина Машкіна повідомила неприємну новину. Під час нічної атаки шахедів (з 22 на 23 березня) постраждала і її квартира – Машкіна одружена з коментатором Вадимом Шевякіним.

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На щастя, обійшлось без серйозних наслідків для життя чи здоров'я Вадима. У квартирі ж внаслідок вибуху повипадали вікна. Варто додати, що у подружжя народилась донька у вересні 2024 року.

До слова, вже сьогодні буде зіграний матч-відповідь плей-офф Ліги націй Бельгія – Україна. Переможець протистояння підніметься у дивізіон A, тоді як невдаха залишиться в дивізіоні B. Початок гри о 21:45.

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