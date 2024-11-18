Вінгер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія з оптимізмом дивиться на останній тур Ліги націй, хоча кінцівка матчу проти України (1:1) могла піти зовсім не за планом.

"Мамарда у своєму стилі, він не зробив нічого особливого. Ми купу разів бачили таке раніше, для нього це буденно. Дякую Мамардашвілі. Я завмер і подумав, що нам забивають. Втім, у цей момент з'явився герой і врятував нас.

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Звичайно, ми їдемо до Чехії перемагати, бо нам це потрібно для першого місця в групі. Важливо, щоб команда вийшла на поле для перемоги проти будь-якого суперника, незалежно від імені", – цитує Кварацхелію Adjarabetarena.

Нагадаємо, якщо в останньому турі збірна України не здобуде перемогу на полі Албанії, то з останнього місця вилітає у дивізіон С. Якщо вдасться виграти, а Чехія не поступиться Грузії, то "синьо-жовті" фінішують другими і навіть матимуть шанс зачепитися за еліту Ліги націй у перехідних матчах. Третя сходинка означатиме перехідні матчі за виживання у дивізіоні В. Надій на перше місце вже немає навіть математично.

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