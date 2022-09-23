Ліга націй, дивізіон С

Грузія – Північна Македонія – 2:0

Голи: Міовскі, 35 (аг), Кварацхелія, 64

Молода грузинська збірна продовжує прогресувати. Картвели здобули четверту перемогу в п'яти матчах Ліги націй. Зіркою поєдинку з македонцями став Кварацхелія, який розриває Серію А за Наполі.

Казахстан дотиснув Білорусь і піднявся в другий дивізіон Ліги націй – трибуни потролили Лукашенка

Хвіча в першому таймі вивів Грузію вперед: зайшов у штрафний майданчик, накрутив опонента та прострілив вздовж воріт. М'яч від Міовскі залетів у сітку. Цей гол переламав хід зустрічі, адже доти гості мали перевагу.

Ще один герой матчу – Мамардашвілі. 21-річний голкіпер Валенсії здійснив 6 сейвів і зберіг ворота недоторканними. Колишній "динамівець" Цітаішвілі та колишній "гірник" Хочолава провели по 70 хвилин на полі та були одночасно замінені в другому таймі.

Однак в команді Віллі Саньйоля виблискували інші персонажі. Варто також відзначити Давіташвілі та Зівзівадзе. Останній допоміг Хвічі закріпити перевагу. Не просто допоміг, а викотив на порожні ворота, перехопивши м'яч в центрі поля. Завдяки цьому успіху Грузія вийшла в другий дивізіон Ліги націй.

Ліга націй, дивізіон D

Естонія – Мальта – 2:1

Голи: Саппінен, 45+6 (пен), Аніер, 86 – Теума, 51

Естонія у важкому матчі переграла Мальту. У першому таймі судді скасували два голи балтійської збірної від Ващука та Саппінена. Перед перервою Саппінен все ж відкрив рахунок з пенальті.

Мальта відігралася, однак Естонія наприкінці зустрічі вирвала перемогу. Колишній гравець Карпат Зеньов зачепився за м'яч в центрі поля та віддав тонкий пас на Аніера.