Кварацхелія продовжує запалювати в ЛЧ – ефектного приниження зазнав зірка Ліверпуля
Зірка Наполі Хвіча Кварацхелія став одним із відкриттів поточного розіграшу Ліги чемпіонів.
21-річний футболіст збірної Грузії проводить чи не найкращий сезон у кар'єрі. Він вже став лідером неаполітанців та яскраво проявив себе у всіх 5 матчах ЛЧ, в яких брав участь.
Ліверпуль – Наполі – 2:0 – відео голів та огляд матчу
В останньому турі Наполі поступився Ліверпулю, але Хвіча залишив спогад про себе. В одному з епізодів він прокинув м'яч поміж ніг Тренту Александеру-Арнольду й на швидкості побіг далі, перевівши сферу на інший фланг. Трибуни спостерігали зі захопленням.
Загалом в активі Кварацхелії 17 поєдинків під керівництвом Лучано Спаллетті, у яких він забив вісім м'ячів та віддав десять результативних передач.
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