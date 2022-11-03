21-річний футболіст збірної Грузії проводить чи не найкращий сезон у кар'єрі. Він вже став лідером неаполітанців та яскраво проявив себе у всіх 5 матчах ЛЧ, в яких брав участь.

Ліверпуль – Наполі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

В останньому турі Наполі поступився Ліверпулю, але Хвіча залишив спогад про себе. В одному з епізодів він прокинув м'яч поміж ніг Тренту Александеру-Арнольду й на швидкості побіг далі, перевівши сферу на інший фланг. Трибуни спостерігали зі захопленням.

Загалом в активі Кварацхелії 17 поєдинків під керівництвом Лучано Спаллетті, у яких він забив вісім м'ячів та віддав десять результативних передач.

Ліверпуль переміг Наполі у ювілейному матчі Клоппа, але не зміг виграти групу – вихід Нуньєса перегорнув хід поєдинку