Хвіча Кварацхелія відмовився від пропозиції клубу щодо продовження контракту до 2029 року, повідомляє Corriere dello Sport. Чинний контракт гравця розрахований до 2027-го.

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Неаполітанський клуб запропонував грузину збільшення зарплати до 5 мільйонів євро за сезон плюс бонуси, які з часом могли б підняти загальний дохід до 7 мільйонів. Раніше вінгер отримував 1,85 мільйона євро на рік. Хвіча, своєю чергою, попросив трохи часу на роздуми, оскільки зараз він зосереджений на виступах за збірну Грузії на Євро-2024.

Варто зазначити, що ПСЖ проявляв інтерес до Кварацхелії та пропонував за гравця 110 мільйонів євро, а 23-річному футболісту зарплату в розмірі 11 мільйонів євро за сезон. Проте Наполі відхилив цю пропозицію без можливості повторних переговорів.

До слова, минулого сезону Хвіча зіграв за Наполі 45 матчів, забив 11 голів та віддав 9 асистів. Transfermarkt оцінює гравця у 80 мільйонів євро.

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