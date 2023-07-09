"Пам'ятаю у 2018-2019 роках я працював в академії Шахтаря – це були роки, коли Кварацхелія вирішив піти із тбіліського Динамо. Зі мною зв'язався батько Давіташвілі, хлопця, який виріс разом із Хвічею, і запропонував мені взяти їх обох до Шахтаря.

Серія А офіційно визначила найкращого гравця сезону

Чому нічого не сталося? У донецького Шахтаря своя філософія. Хвіча не дуже вписувався в їхній проєкт. У той момент вже було зрозуміло, що Кварацхелія – інший гравець. Я дивився кілька відео, наполягав, щоб Хвічу взяли в молодіжні команди, але в підсумку нічого не вийшло. Згодом, коли він потрапив до національної збірної, а потім перейшов у Наполі, всі зрозуміли, що він дійсно талановитий гравець", – поділився Карраско в коментарі CalcioNapoli24.

Зауважимо, що Кварацхелія приєднався до Наполі влітку 2022 року та став головним відкриттям минулого сезону. Хвіча став найкращим гравцем Серії А, зігравши 33 матчі в чемпіонаті, у яких забив у них 12 м'ячів і оформив 10 гольових передач.

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