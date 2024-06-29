Воротар Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі вважає, що його національну команду зарано списувати з рахунків у плей-офф Євро-2024. В 1/8 фіналу грузини зустрінуться з Іспанією.

"Для мене Іспанія – головний фаворит чемпіонату Європи. Грузія, з іншого боку, маленька країна, але з великим серцем. Нам потрібно боротися з усіх сил, щоб побачити, що станеться.

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Перш за все, ми повинні добре зіграти в захисті. Нам слід старанно працювати і використовувати можливості в контратаках. Найбільший головний біль у стані суперника? Майже всі! У Ямала багато якостей: він забиває, роздає передачі. Ще, на мій погляд, у Іспанії найкращий воротар сезону в Ла Лізі.

Але в нас попереду теж якісні виконавці. Кварацхелія кращий за всіх іспанців, Мікаутадзе теж дуже сильний. Думаю, він перейде з Метца в дуже великий клуб. Я бажаю йому тільки удачі", – цитує Мамардашвілі Marca.

Іспанія і Грузія зустрінуться в 1/8 фіналу Євро-2024 у неділю, 30 червня.

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