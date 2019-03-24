Квальярелла зіграв за збірну Італії вперше з 2010 року

Форвард збірної Італії Фабіо Квальярелла вперше за дуже довгий проміжок часу зіграв за "Скуадру адзурру".

Фабіо Квальярелла вийшов на заміну на 80-й хвилині матчу 1 туру відбіркового циклу Євро-2020 проти Фінляндії (2:0).

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Таким чином, 36-річний нападник зіграв за національну команду вперше за понад 8 років. Востаннє гравець вдягав футболку "Скуадри адзурри" 17 листопада 2010 року в товариському матчі проти Румунії, який проходив в Австрії.

Квальярелла був відсутній на полі в складі збірної 3048 днів.