toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - НАПОЛІ

Квальярелла – перший за 16 років італієць, який відзначився у 8 матчах Серії А поспіль

19:16 86 Читать на русском
Квальярелла – перший за 16 років італієць, який відзначився у 8 матчах Серії А поспіль
Фабіо Квальярелла / Фото: Сампдорія

35-річний нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла повторив унікальне досягнення.

Сампдорія обіграла К'єво в матчі 18-го туру чемпіонату Італії.

Ювентус завдяки голу Роналду врятував нічию з Аталантою, Парма перемогла Фіорентину: 18-й тур Серії А, матчі середи

Рахунок у грі на 47-й хвилині відкрив форвард генуезьців Фабіо Квальярелла.

35-річний форвард забив у восьмому матчі серії А поспіль. Останнім італійцем, якому вдавалося зробити таке досягнення, був Крістіан Вієрі, який відзначався у восьми матчах поспіль у 2002 році, повідомляє Gracenote Live.

У нинішньому сезоні в 16 матчах чемпіонату Квальярелла забив 11 голів і віддав 5 гольових передач.

На цьому тижні він продовжив контракт з Сампдорією до 2020 року. Раніше повідомлялося, що ним цікавиться Мілан.

Екс-зірка Шахтаря як розмінна монета гранда та ще 8 сенсаційних переходів, які можуть підірвати трансферний ринок взимку

Італія18 турЛуїджі Ферраріс (Генуя)

Сампдорія - К'єво: Середа 26 грудня 2018

Сампдорія
Матч завершено
2 : 0
К'єво
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Італія Фабіо Квальярелла Фабіо Квальярелла Сампдорія Сампдорія Сампдорія - К'єво
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
45
хв
Інтер
21:30
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук