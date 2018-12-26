Квальярелла – перший за 16 років італієць, який відзначився у 8 матчах Серії А поспіль

35-річний нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла повторив унікальне досягнення.

Сампдорія обіграла К'єво в матчі 18-го туру чемпіонату Італії.

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Рахунок у грі на 47-й хвилині відкрив форвард генуезьців Фабіо Квальярелла.

35-річний форвард забив у восьмому матчі серії А поспіль. Останнім італійцем, якому вдавалося зробити таке досягнення, був Крістіан Вієрі, який відзначався у восьми матчах поспіль у 2002 році, повідомляє Gracenote Live.

У нинішньому сезоні в 16 матчах чемпіонату Квальярелла забив 11 голів і віддав 5 гольових передач.

На цьому тижні він продовжив контракт з Сампдорією до 2020 року. Раніше повідомлялося, що ним цікавиться Мілан.

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