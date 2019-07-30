Кваліфікація Ліги Європи: Слован Братислава без Сухоцького переграв Феронікелі, Судува знову знищила Тре Пенне

Завершилися кілька повторних матчів 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Ліга Європи, 2-й кваліфікаційний раунд, повторні матчі

Лінкольн Ред Імпс – Арарат-Вірменія – 1:2 (перший матч – 0:2)

Голи: Ернандес, 74 – Луїс, 45+1, 58

Судува – Тре Пенне – 5:0 (5:0)

Голи: Топчагіч, 14, 39, 55, Керла, 17, Готаль, 89

Дюделанж – Шкендія – 1:1 (2:1)

Голи: Дельгадо, 78 – Ібраїмі, 90+2

Вилучення: Мусліу, 85 (Ш, друга жовта картка), Нафіу, 90+4 (Ш), Ібраїмі, 90+5 (Ш)

Феронікелі – Слован Братислава – 0:2 (1:2)

Голи: Де Марко, 19, Холман, 54

Вилучення: Зека, 87 (Ф)

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Арарат-Вірменія приїхав до Гібралтару в статусі фаворита й зусиллями Огани Луїса його підтвердив. Нігерієць забив двічі – під завісу першого тайму та на старті другого й фактично зняв питання щодо переможця дуелі. Гол Ернандеса на 74-й хвилині лише підсолодив гіркоту поразки місцевих "чортенят".

Литовська Судува знову познущалася з сан-марінського Тре Пенне. Особливо до цього доклався Міхрет Топчагіч. Боснієць оформив хет-трик вже до 55-ї хвилини, а Керла та Готаль допомогли зробити рахунок майже непристойним.

Дюделанж і Шкендія провели майстер-клас із відкритого футболу, завдавши 40 ударів по воротах на двох. Щоправда, з якістю у команд склалося не дуже – всього два забиті м'ячі. Дельгадо забив на 78-й хвилині, а албанець Ібраїмі відзначився на другій доданій арбітром хвилині. Нічиєї Шкендії виявилося замало для загальної перемоги, далі йдуть люксембуржці, а албанці влаштували на полі бійню на останніх хвилинах.

Братиславський Слован без Артема Сухоцького (просидів увесь матч на лаві для запасних) здолав на виїзді косовський Феронікелі. Забивали словаки в кожному з таймів: Вернон Де Марко відкрив рахунок на 19-й хвилині, а на 54-й Давід Холман закріпив успіх Слована після пасу Шпорара.