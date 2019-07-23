Кваліфікація Ліги чемпіонів: Вікторія Пльзень та Олімпіакос розійшлися миром, Динамо Загреб переграло Сабуртало

Завершилися перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд

Вікторія Пльзень – Олімпіакос – 0:0

Сабуртало – Динамо Загреб – 0:2

Голи: Оршіч, 67, Петковіч, 78 (пенальті)

Нью Сейнтс – Копенгаген – розпочався о 21:00

ПСВ – Базель – розпочався о 21:00

Сутьєска – АПОЕЛ – розпочався о 21:15

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20

У Пльзені Вікторія та пірейським Олімпіакос у рівній грі так і не зуміли виявити сильнішого, тому доля путівки до наступної стадії вирішиться вже в Греції.

За схожим сценарієм розгортався і поєдинок у Тбілісі. Сабуртало несподівано грав на рівних із "динамівцями" Загреба, та зрештою пропустив двічі в другому таймі. Спочатку Міслав Оршіч головою вдало замкнув навіс Хайровіча, а на 78-й хвилині Бруно Петковіч не без частки везіння реалізував одинадцятиметровий.