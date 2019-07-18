toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР ДИНАМО

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Ференцварош Реброва поїде на Мальту, "українська" дуель Нимме Калью та Селтіка

00:25 13 Читать на русском
Кваліфікація Ліги чемпіонів: Ференцварош Реброва поїде на Мальту, "українська" дуель Нимме Калью та Селтіка
Сергій Ребров / фото із соцмереж

Визначилися усі пари 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Угорський Ференцварош, за який виступають українці Ігнатенко, Харатін і Зубков, у двоматчевому протистоянні проекзаменує мальтійську Валлетту. Натомість Селтік, за який матиме можливість дебютувати Мар'ян Швед, зіграє проти Нимме Калью. Естонський клуб тренує українець Роман Кожуховський, а в обоймі команди є екс-"карпатівець" Андрій Маркович.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: "український" Ференцварош перестріляв Разград, Дебелко та Сухоцький програли серії пенальті

Усі пари 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ:

ЧФК Клуж – Маккабі Тель-Авів

БАТЕ – Русенборг

Нью Сейнтс – Копенгаген

Ференцварош – Валлетта

Дандолк – Карабах

Сабуртало – Динамо Загреб

Селтік – Нимме Калью

Црвена Звезда – ГІК

Сутьєска – АПОЕЛ

Марібор – АІК

Перші поєдинки цієї стадії відбудуться 23-24 липня. Матчі-відповіді – 30-31 липня.

blog_ava
Неймар хоче покинути ПСЖ будь-якою ціною – на бразильця, окрім Барселони, претендує Реал та інші топ-клуби
17 липня
5265
Теги
Сергій Ребров Сергій Ребров Ференцварош Ференцварош Селтік Селтік Нимме Калью Нимме Калью Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
28
хв
Арсенал
06:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук