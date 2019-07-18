Кваліфікація Ліги чемпіонів: Ференцварош Реброва поїде на Мальту, "українська" дуель Нимме Калью та Селтіка

Визначилися усі пари 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

Угорський Ференцварош, за який виступають українці Ігнатенко, Харатін і Зубков, у двоматчевому протистоянні проекзаменує мальтійську Валлетту. Натомість Селтік, за який матиме можливість дебютувати Мар'ян Швед, зіграє проти Нимме Калью. Естонський клуб тренує українець Роман Кожуховський, а в обоймі команди є екс-"карпатівець" Андрій Маркович.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: "український" Ференцварош перестріляв Разград, Дебелко та Сухоцький програли серії пенальті

Усі пари 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ:

ЧФК Клуж – Маккабі Тель-Авів

БАТЕ – Русенборг

Нью Сейнтс – Копенгаген

Ференцварош – Валлетта

Дандолк – Карабах

Сабуртало – Динамо Загреб

Селтік – Нимме Калью

Црвена Звезда – ГІК

Сутьєска – АПОЕЛ

Марібор – АІК

Перші поєдинки цієї стадії відбудуться 23-24 липня. Матчі-відповіді – 30-31 липня.