Кваліфікація Ліги чемпіонів: Ференцварош Реброва поїде на Мальту, "українська" дуель Нимме Калью та Селтіка

Визначилися усі пари 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2019/20.
Угорський Ференцварош, за який виступають українці Ігнатенко, Харатін і Зубков, у двоматчевому протистоянні проекзаменує мальтійську Валлетту. Натомість Селтік, за який матиме можливість дебютувати Мар'ян Швед, зіграє проти Нимме Калью. Естонський клуб тренує українець Роман Кожуховський, а в обоймі команди є екс-"карпатівець" Андрій Маркович.
Кваліфікація Ліги чемпіонів: "український" Ференцварош перестріляв Разград, Дебелко та Сухоцький програли серії пенальті
Усі пари 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ:
ЧФК Клуж – Маккабі Тель-Авів
БАТЕ – Русенборг
Нью Сейнтс – Копенгаген
Ференцварош – Валлетта
Дандолк – Карабах
Сабуртало – Динамо Загреб
Селтік – Нимме Калью
Црвена Звезда – ГІК
Сутьєска – АПОЕЛ
Марібор – АІК
Перші поєдинки цієї стадії відбудуться 23-24 липня. Матчі-відповіді – 30-31 липня.