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Кваліфікація Ліги чемпіонів: БАТЕ мінімально здолав Русенборг

21:59 307 Читать на русском
Кваліфікація Ліги чемпіонів: БАТЕ мінімально здолав Русенборг
Гравці БАТЕ / Фото офіційного сайту клубу

Відбувся перший матч 2-го ранду кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20 між представником Білорусі та Норвегії.

 

Кваліфікація Ліги чемпіонів, 2-ий раунд, перші матчі

БАТЕ – Русенборг – 2:1

Голи: Стасевич, 5 (пен.), Скавиш, 51 – Конрадсен, 25

Динамо зіграє з Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20

Білоруси змогли здобути перевагу в один м'яч перед поїздкою в Норвегію. Вже в дебюті зустрічі Стасевич відкрив рахунок з пенальті, однак в середині першого тайму Конрадсен забив вкрай важливий гостьовий гол. БАТЕ таки вирвав мінімальну перемогу у другому таймі, втім вона не дає жодних гарантій щодо проходу у наступний раунд.

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Ліга чемпіонів Русенборг Русенборг БАТЕ БАТЕ БАТЕ - Русенборг
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