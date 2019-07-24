Кваліфікація Ліги чемпіонів: БАТЕ мінімально здолав Русенборг

Відбувся перший матч 2-го ранду кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20 між представником Білорусі та Норвегії.

Кваліфікація Ліги чемпіонів, 2-ий раунд, перші матчі

БАТЕ – Русенборг – 2:1

Голи: Стасевич, 5 (пен.), Скавиш, 51 – Конрадсен, 25

Динамо зіграє з Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20

Білоруси змогли здобути перевагу в один м'яч перед поїздкою в Норвегію. Вже в дебюті зустрічі Стасевич відкрив рахунок з пенальті, однак в середині першого тайму Конрадсен забив вкрай важливий гостьовий гол. БАТЕ таки вирвав мінімальну перемогу у другому таймі, втім вона не дає жодних гарантій щодо проходу у наступний раунд.