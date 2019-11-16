Кваліфікація Евро-2020: Шотландія обіграла Кіпр – одноклубник Шведа забив дебютний гол за збірну

Відбулися чергові матчі 9-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Читайте звіт на "Футбол 24".

Євро-2020. Кваліфікація

Група I

Кіпр – Шотландія – 1:2

Голи: Ефрем, 47 – Крісті, 12, МакГін, 53

Росія – Бельгія – початок о 19:00

Сан-Маріно – Казахстан – початок о 19:00

Група Е

Азербайджан – Уельс – початок о 19:00

Група G

Словенія – Латвія – початок о 19:00

Австрія – Північна Македонія – початок о 21:45

Ізраїль – Польща – початок о 21:45

Група С

Німеччина – Білорусь – початок о 21:45

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У стартовому матчі ігрового дня зустрічалися команди, які вже ні на що не претендують. Шотландія та Кіпр втратили усі шанси на подолання групового етапу ще у позаминулому турі відбору. Фактично це був поєдинок за третє місце в групі С.

Британці вийшли вперед на 12-й хвилині завдяки голу Раяна Крісті. Одноклубник Мар'яна Шведа в Селтіку вперше забив у складі національної команди. Кіпр відігрався на старті другого тайму зусиллями Георге Ефрема, якому вдався класний удар після розіграшу штрафного. Однак вже за 5 хвилин Джон МакГін знову вивів гостей вперед. Фінальний свисток зафіксував перемогу Шотландії, яка набрала 12 очок і тепер випереджає Кіпр на 2 залікових пункти.