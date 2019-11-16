toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
СЕРБІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Кваліфікація Евро-2020: Шотландія обіграла Кіпр – одноклубник Шведа забив дебютний гол за збірну

17:54 155 Читать на русском
Кваліфікація Евро-2020: Шотландія обіграла Кіпр – одноклубник Шведа забив дебютний гол за збірну
Шотландія

Відбулися чергові матчі 9-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Читайте звіт на "Футбол 24".

Євро-2020. Кваліфікація

Група I

Кіпр – Шотландія – 1:2

Голи: Ефрем, 47 – Крісті, 12, МакГін, 53

Росія – Бельгія – початок о 19:00

Сан-Маріно – Казахстан – початок о 19:00

Група Е

Азербайджан – Уельс – початок о 19:00

Група G

Словенія – Латвія – початок о 19:00

Австрія – Північна Македонія – початок о 21:45

Ізраїль – Польща – початок о 21:45

Група С

Німеччина – Білорусь – початок о 21:45

"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії

У стартовому матчі ігрового дня зустрічалися команди, які вже ні на що не претендують. Шотландія та Кіпр втратили усі шанси на подолання групового етапу ще у позаминулому турі відбору. Фактично це був поєдинок за третє місце в групі С.

Британці вийшли вперед на 12-й хвилині завдяки голу Раяна Крісті. Одноклубник Мар'яна Шведа в Селтіку вперше забив у складі національної команди. Кіпр відігрався на старті другого тайму зусиллями Георге Ефрема, якому вдався класний удар після розіграшу штрафного. Однак вже за 5 хвилин Джон МакГін знову вивів гостей вперед. Фінальний свисток зафіксував перемогу Шотландії, яка набрала 12 очок і тепер випереджає Кіпр на 2 залікових пункти.

blog_ava
Есеола відверто висловився про збірну України
08:26
5592
Теги
Головне Євро-2020 Словенія Словенія Польща Польща Ізраїль Ізраїль Білорусь Білорусь Німеччина Німеччина Північна Македонія Північна Македонія Австралія Австралія Латвія Латвія Казахстан Казахстан Сан-Маріно Сан-Маріно Уельс Уельс Азербайджан Азербайджан Бельгія Бельгія Росія Росія Шотландія Шотландія Кіпр Кіпр
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
23
хв
Північна Ірландія
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук