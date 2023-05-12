"В осінній період непогано виглядав Буяльський. Зараз можу відзначити тільки Ваната. Видно, що хлопець хоче грати і у нього є іскра в очах. Решта гравців Динамо – сіра маса, навіть виділити нікого.

"Поки що це жах": легенда Динамо наїхав на гравців "біло-синіх" через скарги щодо частих переїздів

Якщо на такому слабкому рівні Динамо припускається багато помилок, то я боюся уявити, що буде в Лізі чемпіонів або Лізі Європи. Наразі Динамо не дотягує до єврокубків", – поділився Кузнєцов в інтерв'ю Fanday.

До слова, Ванат зіграв у 34 поєдинках за "біло-синіх" у поточному сезоні, відзначившись 11 голами та 2 результативними передачами.

Шахтарю буде найважче, Зоря лякає СК Дніпро-1 – календар претендентів на чемпіонство в УПЛ і розклад на Лігу чемпіонів