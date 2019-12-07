Кузнєцов оцінив суперників збірної України U-19 в еліт-раунді відбору на Євро-2020

Головний тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов прокоментував результати жеребкування еліт-раунду відбору на Євро-2020.

"На даний момент важко давати об'ємну характеристику командам, оскільки з Англією й Латвією ми ще не зустрічалися. Але, думаю, англійців зайвий раз представляти не потрібно. У той же час із першого кошика могли випасти австрійці або, наприклад, грузини.

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Латвію я б назвав темною конячкою. А з Данією ми зустрічалися в листопаді минулого року. Незважаючи на дві перемоги, можу сказати, що це дуже сильний суперник. Чи робить данців фаворитами те, що вони є господарями турніру? Не думаю. Так, якусь перевагу через це данці отримають, але глобально це не повинно позначитися на суперництві. Це не буде найголовнішим.

Чи буде у збірної етап підготовки напередодні початку еліт-раунду? Ні. Нам пропонували зіграти у Фінляндії, але в лютому всі гравці будуть на зборах у своїх клубах, може, хтось і з першими командами. Це не дати УЄФА, і питання, чи відпустять клуби своїх представників. Перед самим еліт-раундом у нас буде тиждень підготовки. До того ж ми ще поки що не знаємо, на яких полях гратимемо, на штучних чи натуральних.

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Минулий рік пройшов для збірної України U-19 позитивно. Звичайно, були негативні моменти, оскільки не завжди вдавалося запросити всіх найкращих виконавців. Але найважливіше те, що команді восени вдалося подолати кваліфікаційний раунд, посівши перше місце в такій непростій групі", – поділився Кузнєцов у коментарі офіційному сайту УАФ.

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