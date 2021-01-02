"Звичайно, футболіст, який ставав чемпіоном світу у своїй віковій категорії, не зовсім задоволений тим, що сидить в запасі в УПЛ. У цьому віці потрібно грати. На цій позиції в Динамо успішно і стабільно виступають Циганков і Родрігес – більш вікові виконавці, які не бажають поступатися кому-небудь місцем в основному складі. Мірчі Луческу треба було їх ставити.

Динамо офіційно оголосило про перехід Цітаішвілі до Ворскли

Якщо у Цітаішвілі є амбіції, то перехід у Ворсклу на півроку стане для нього дуже корисним. Ворскла ж теж амбітна команда і буде у поточному сезоні вирішувати серйозні завдання, аж до завоювання путівки в Лігу Європи. У Полтаві Цітаішвілі буде простіше проявити себе. До того ж, він пройде хороші зимові збори під керівництвом Юрія Максимова", – сказав Кузнєцов у коментарі виданню "Золотий талант".

Нагадаємо, Цітаішвілі гратиме у Ворсклі до завершення чемпіонату. У поточному сезоні він провів у складі Динамо всього чотири матчі, результативними діями не відзначався.

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