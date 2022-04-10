Головний тренер юнацької збірної України Олег Кузнєцов визначився зі списком гравців, які виборюватимуть путівку на Євро-2022.

У розташуванні юнацької збірної України очікують на 20 гравців, які готуватимуться до матчів еліт-раунду відбору Євро-2022, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Воротарі: Давид Фесюк, Владислав Кравець.

Захисники: Даніл Білоконь, Єгор Сизонюк, Олексій Гусєв, Назар Балаба, Микола Огарков, Мар'ян Бац, Степан Лисенко.

Півзахисники: Дмитрій Кремчанін, Назар Янчишин, Андрій Маткевич, Євген Микитюк, Максим Василець, Євген Янович, Максим Деркач, Олександр Якименко.

Нападники: Микита Дзень, Андрій Фірман, Влад Нагрудний.

Додамо, що матчі еліт-раунду відбудуться з 20 по 26 квітня. Суперниками України стануть Італія, Польща та Косово. У разі виходу з першого місця "синьо-жовті" потраплять до групи А, в якій уже є Ізраїль, Німеччина та Люксембург.

Друга сходинка дозволить потрапити до квартету B (Франція, Нідерланди, Болгарія), але для цього потрібно здобути кращі показники, ніж в Угорщини (1 очко, різниця м'ячів -2). Фінальний турнір проходитиме з 16 травня по 1 червня в Ізраїлі.

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