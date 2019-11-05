Кузнєцов оголосив склад збірної України U-19 на матчі відбору до Євро-2020

Головний тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов визначився із заявкою команди на найближчі матчі.
УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала склад збірної України U-19 на матчі кваліфікації до Євро-2020 проти Естонії, Словенії та Швеції.
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Воротарі: Анатолій Трубін, Валентин Горох.
Захисники: Роман Якуба, Сергій Снісар, Олександр Драмбаєв, Крістіан Біловар, Микола Ярош, Владислав Мудрик, Артем Махонін, Алан Ауссі.
Півзахисники: Артем Шулянський, Вікентій Волошин, Микола Михайленко, Ярослав Надольський, Костянтин Гуров, Михайло Мудрик, Іван Желізко, Арсеній Батагов.
Нападники: Данило Сікан, Максим Гірний.
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Нагадаємо, збірна України U-19 зіграє з Естонією 13 листопада, зі Словенією – 16 листопада та зі Швецією – 19 листопада.