Кузнєцов: Очікували на гравців Динамо до останнього

Головний тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов підбив підсумки товариських матчів проти Греції.

"Ми задоволені результатами спарингів з греками. Але з якістю гри ще є великі проблеми. І це природно, адже сам збір вийшов неповноцінним.

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Ми аж до початку роботи чекали на гравців Динамо. Потім в екстреному порядку довелося викликати інших хлопців. 6 жовтня, в день початку збору, у тренерського штабу в розпорядженні було шість футболістів. 7-го всі з'їхалися, а 8-го вже була гра з Грецією.

Довелося діяти з чистого аркуша, в такому складі ми ніколи не грали. Тому вимагати чогось захмарного від підопічних було не можна. Але важливо, що у команди була самовіддача, було бажання, і це, мабуть, зіграло ключову роль в минулих матчах", – поділився Кузнєцов у коментарі Команда№1.

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Варто зазначити, що збірна України провела дві товариські зустрічі проти однолітків із Греції. В першому матчі "жовто-сині" здобули перемогу, а у другій грі розписали безгольову нічию.