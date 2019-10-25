Кузнєцов: Нічийний результат для Динамо був вкрай небажаним

Екс-захисник Динамо Олег Кузнєцов оцінив гру киян у матчі 3-го туру Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

"Динамівці, без сумніву, втратили два очки у цьому матчі. Судячи по грі, можна сміливо стверджувати – у команди Олексія Михайличенка було достатньо хороших атак і гольових моментів для того, аби забити переможний м'яч. Динамо пропустило швидкий гол, але потім зібралось і добре відіграло перший тайм, а головне – зрівняло рахунок. Однак після цього "біло-сині" незрозуміло чому зупинились.

Кияни не очікували такого високого пресингу від гостей. Звідси і результативна помилка (гол у свої ворота – прим.). Протягом перших 10 хвилин поєдинку Динамо не могло вийти в атаку. Потім господарі поля розібралися, що до чого, і стали будувати свої атакуючі дії за рахунок довгих передач.

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Вважаю, що ніхто з киян не випадав з гри. Всі старались і діяли непогано. Копенгаген, як з'ясувалося, досить непоступливий суперник. Дуже багато боротьби в цьому матчі було і внизу, і в повітрі. Гості, що характерно, не підсіли фізично на фініші. І все-таки, їх можна було дотиснути... Динамо також було відмінно готове, але, мабуть, боялось пропустити контратаку.

Чому Михайличенко зробив лише одну заміну? А кого міняти? На фінішний відрізок цілком логічно був випущений досвідчений Гармаш. Така ось гра була, нічого не поробиш. Бесєдін добре атакував і його прибирати було б неправильно. Молодих, які сиділи в запасі, того ж Цітаішвілі, вважаю, ще рано кидати в бій. До речі, і данці почали міняти своїх лише в самому кінці поєдинку.

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Найкращим гравцем матчу у складі Динамо вважаю Циганкова! Він і передачу гольову зробив, і націлений був на чужі ворота всі 90 хвилин.

У плані стратегії, нічийний результат для Динамо був вкрай небажаним. Тепер залишається лише чекати матчу-відповіді – у Копенгагені. Там, думаю, буде інша гра. Кияни, не виключено, будуть намагатися ловити данців на контратаках. Однак сідати глибоко в оборону "біло-синім" не можна. У Копенгагена є хороший центрфорвард, який здатний покарати за помилку. На виїзді важливо не поступитися у бажанні перемогти", – розповів Кузнєцов порталу Ua-football.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги Європи Динамо пропустивши вже на другій хвилині зуміло зрівняти рахунок у другому таймі і зіграло унічию 1:1 з Копенгагеном. Настпний єврокубковий матч кияни проведуть 7 листопада у Данії проти вищезгаданої команди.

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