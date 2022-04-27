"Вважаю, що зіграли відсотків на 50-60, не більше. Те, що вони показували раніше, особливо у кваліфікаційному турнірі, і зараз – це небо і земля. Зараз я багатьох не впізнав, але знову ж таки – на це були об'єктивні причини.

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Футболістам не вистачило ігрової практики, багато хто з них узагалі тренувався лише на штучних полях... Коли ноги не біжать, то й голова перестає працювати. Було багато необгрунтованих втрат, гравці часом приймали нелогічні рішення, але це все через брак повноцінної підготовки. Наприклад, ті самі італійці цього року зіграли, якщо не помиляюся, 10 матчів, щось подібне мають у своєму активі й поляки. Тому від реальності нікуди не подінешся.

Чи дуже засмутились футболісти, що не потрапили на Євро? Не без цього, але ж вони молодці, професіонали. Вони розуміють, що на цьому життя не закінчується. Для них було приємно вже зустрітися один з одним. Потрібно було бачити, як вони прощалися. Попереду багато роботи, і гравці це розуміють.

Наші наступні офіційні матчі заплановано на осінь 2023 року, коли відбудеться кваліфікаційний турнір Євро-2024 (U-19). До того часу мають бути тренувальні збори, але чи будуть вони, поки що сказати важко. У країні йде війна, і прогнозувати щось зараз нереально. Сподіватимемося, що війна незабаром закінчиться нашою перемогою, і все ввійде у звичне русло", – цитує Кузнєцова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, напередодні "синьо-жовті" поступились Італії 1:2 і, фінішувавши у групі третіми, не потрапили до фінальної частини чемпіонату Європи.

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