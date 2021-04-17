"Раніше успішна гра Шахтаря багато в чому залежала від двох її лідерів – Марлоса і Тайсона, який покинув "гірників". Мені здається, що це вже відіграний матеріал.

Тайсон перепросив за свою помилку, яка призвела до відходу з Шахтаря – екс-лідер "гірників" розплакався

В Шахтарі занадто пізно зробили висновки про те, що потрібно відпустити Тайсона. Два-три роки тому обидва футболісти дійсно були справжніми лідерами. Але коли той же Тайсон протягом двох років ходив і нив, що він хоче кудись піти, то не варто було з ним церемонитися – потрібно було давним-давно відпускати. Розвиток подій показав, що Тайсон дворічної давності і Тайсон зразка останнього сезону – це як небо і земля.

Те ж саме стосується і Марлоса. Два роки тому він був беззаперечним лідером, забивав багато м'ячів. А що тепер? На його рахунку всього два результативні удари на самому початку нинішнього чемпіонату. Так що зараз Марлос вже зовсім не лідер команди. Тете на його позиції виглядає набагато цікавіше. Непогано виглядає у цьому сезоні і Соломон, який забив багато вирішальних м'ячів. Його можна назвати одним з лідерів. Лідерські якості має і Алан Патрік. Взагалі у Шахтарі йде омолодження складу, і низка гравців найближчим часом можуть заявити про себе на повний голос", – сказав Кузнєцов у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, свій черговий поєдинок в УПЛ Шахтар проведе вже сьогодні, 17 квітня, проти Динамо. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають "гірників" на 7 очок.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ