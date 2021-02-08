"Це тривожний дзвіночок для тренерських штабів обох команд. А з огляду на той факт, що рівень суперників на зимових зборах був невисокий, гольове мовчання нападників викликає особливе занепокоєння у Луческу та Каштру.

"Думаю, кар'єра Селезньова в УПЛ вже завершена": Кузнєцов прогнозує скандальному форварду максимум Першу лігу

Та й самі форварди, вважаю, переживають. Коли ж ще показувати свою профпридатність і набувати впевненості у своїх силах?" – сказав Кузнєцов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, найкращим бомбардиром Шахтаря на зборах став хавбек Євген Коноплянка (4 голи), у Динамо перед завершальним спарингом з БАТЕ – хавбек Віктор Циганков (2 голи).

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