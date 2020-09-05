Кіпрський Пафос підсилився українським хавбеком Орестом Кузиком, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про деталі співпраці між 25-річним гравцем та кіпрською командою не повідомляється. Минулий сезон Орест провів, захищаючи кольори Десни. У чемпіонаті Кіпру сезону 2019/20 Пафос фінішував на 7-й сходинці. Варто відзначити, що за Пафос виступає екс-голкіпер Динамо Артур Рудько.

У минулому розіграші УПЛ Кузик провів 20 матчів, в яких відзначився голом та 5-ма асистами.

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