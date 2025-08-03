– Наскільки задоволені своєю грою сьогодні? Чи вдалося вже взяти той темп, який вимагає тренерський штаб?

– Я вважаю, що зіграли непоганий матч, контролювали всю гру. Просто Зоря вибігала в контратаки, вони не мали моментів, а ми, своєю чергою, не змогли забити. Думаю, що ми готові, треба тільки забити – далі все буде добре.

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– У вас був сьогодні непоганий момент, але не вдалося його реалізувати. Що стало на заваді?

– Та я якось ногу не підібрав. Перепрошую перед командою. Мали вигравати, забивати такий момент. Нічого, буду виправлятися.

– Зоря чимось здивувала вас?

– Ми розбирали суперника, знали, як вони гратимуть. Як я вже сказав, просто нам не вистачило забитого голу. Тому будемо над цим працювати та старатися забивати.

– Ходять легенди про тренування Віталія Пономарьова – що вони дуже інтенсивні. Ви, як новачок, вже відчули це на собі чи все-таки це тільки легенди?

– Та це футбол. Без навантажень ти не можеш працювати. Тому я не вважаю, що ходять ці легенди. Щоб грати на інтенсивному рівні, треба багато бігати, працювати, фізично бути готовим. Тому треба виконувати те, що дає тренер та намагатися виконувати це все, – сказав Кузик для УПЛ ТБ.

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