Кузен Джеррарда ефектно врятував суддю від нападу агресивного фаната свого клубу – екс-рефері ФІФА звинувачує Буффона

У принциповому матчі 3-го дивізіону чемпіонату Англії, в якому Рочдейл приймав Олдхем, відбувся неприємний інцидент.

Коли суддя принципового дербі Пітер Бенкс призначив пенальті у ворота гостей, на поле вибіг агресивний фанат з не дуже приязними намірами з'ясувати стосунки.

Олівер та його дружина отримали смертельні погрози після матчу Реал – Ювентус

Якби не своєчасна та ефектна реакція 32-річного захисника Олдхема Ентоні Джеррарда, не відомо, що могло статись. Двоюрідний брат легенди Ліверпуля Стіві Джі завалив опонента одним борцівським прийомом. Цікаво, що суддя призначив пенальті у ворота його команди, але Ентоні поспішив йому на допомогу.

У підсумку воротар Олдхема парирував 11-метровий, а матч завершився 0:0. Обидві команди балансують на межі зони вильоту в 4-й дивізіон. Олдхем у разі поразки покинув би рятівне 20-е місце.

Екс-рефері ФІФА Грем Полл вважає, що подібні скандальні ситуації цілком можуть спричиняти гравці топ-рівня, які агресивно поводяться стосовно арбітрів. Пригадав знаменитий англієць і останній резонансний випадок, коли Джанлуїджі Буффон накинувся на Майкла Олівера наприкінці драматчного матчу Реал – Ювентус.

"Малоймовірно, що цей ганебний інцидент був просто збігом після того, що сталось між Буффоном та Олівером. Не минуло й тижня відтоді. Якщо у матчах найвищого рівня не показують поваги до судді, тоді подібна поведінка переноситься на поєдинки нижчих дивізіонів.

Хоча у цьому винен не лише Буффон, його дії були симптомом того, як зараз поводяться з офіційними особами", – пише Полл у своїй колонці на Daily Mail.

"Колишній боковий суддя АПЛ Бенкс, на щастя, зумів уникнути атаки, однак на нього це може мати психологічний вплив.

На мене ніколи не нападали фанати на полі, однак після одного матчу один вдарив мене, коли я покидав стадіон. Я наполягав на супроводі поліцією моєї машини після наступного матчу, хоча був тоді вже досвідченим рефері.

Працюючи арбітром, ви ніколи не очікуєте, що опинитесь під загрозою з боку фанатів на полі. Настав час, коли рефері мають отримати повагу, на яку вони заслуговують", – додає Грем.