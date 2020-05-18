Куйт став конкурентом Реброва за посаду керманича Фенербахче

Колишній нападник збірної Нідерландів Дірк Куйт став претендентом на посаду керманича турецького Фенербахче. До Стамбула також сватають українця Сергія Реброва.

39-річний нідерландець незабаром може очолити "жовтих канарок", повідомляє Fotospor.

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Фенербахче готовий дати Куйту шанс розпочати тренерську кар'єру на професіональну рівні. Нині екс-форвард тренує одну з юнацьких команд Фейєнорда. Турецький гранд готовий призначити Куйта виконувачем обов'язків головного тренера до кінця сезону. Якщо він добре проявить себе, то отримає роботу на постійній основі. Раніше турецькі ЗМІ сватали на посаду керманича клубу головного тренера Ференцвароша Сергія Реброва.

Дірк Куйт захищав кольори Фенербахче в 2012-2015 рр. і здобув зі стамбульцями чемпіонський титул у сезоні 2013/14. Також він виступав за Квік Бойз, Утрехт, Фейєнорд і Ліверпуль.

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