Курзава обрав несподіваний варіант майбутнього – його сватали в Арсенал

Оборонець французького Парі Сен-Жермен Лайвен Курзава визначився із місцем продовження ігрової кар'єри.

Фланговий виконавець узгодив новий контракт із парижанами, повідомляє RMC Sport.

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Курзава домовився про 4-річну угоду, деталі якої не розголошуються. Уже 30 червня оборонець повинен був отримати статус вільного агента. На Курзава претендувала низка європейських топ-клубів, зокрема, лондонський Арсенал і міланський Інтер. Однією з причин бажання ПСЖ продовжити співпрацю з 27-річним захисником стало те, що він є одним із лідерів роздягальні.

У сезоні 2019/20 Лайвен Курзава провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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